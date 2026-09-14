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Le Trésor américain empêche Citgo et ses sociétés mères de procéder à des changements de gouvernance
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 22:06
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain des Finances a modifié lundi une licence relative au Venezuela afin d’empêcher toute modification non autorisée susceptible d’altérer la gouvernance de la raffinerie vénézuélienne Citgo Petroleum et de ses sociétés mères aux États-Unis, PDV Holding et Citgo Holding.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a pris des mesures cette année pour reprendre le contrôle des actifs du pays à l’étranger et a changé les cabinets d’avocats représentant la nation dans les procédures judiciaires à l’étranger, suite à la reconnaissance officielle de son gouvernement par Washington.

Le conseil d’administration de Citgo – nommé après que l’Assemblée nationale vénézuélienne, dominée par l’opposition, a rompu en 2019 les liens de la raffinerie avec sa société mère ultime, PDVSA – n’a pas connu de changements majeurs récemment, mais les entités contrôlées par l’opposition qui supervisent Citgo devraient bientôt cesser leur rôle .

La mesure du Trésor bloque « la nomination, la révocation ou le remplacement de tout administrateur, dirigeant ou autre responsable de la gouvernance d’entreprise » chez Citgo et ses sociétés mères américaines, a indiqué le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département dans la licence modifiée.

Venezuela

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