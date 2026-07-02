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Le Trésor américain choisit les ETF de State Street, BlackRock et Vanguard pour les comptes de Trump
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 02:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour pour ajouter « State Street » dans le titre et le corps du texte)

Le Trésor américain a annoncé mercredi la composition du portefeuille d’investissement des comptes de Trump, qui comprend des ETF de State Street, BlackRock et Vanguard.

Toutes les cotisations versées sur les comptes Trump seront investies dans l’ETF State Street SPDR Portfolio S&P 500 (SPYM), qui servira d’option d’investissement par défaut du programme lors de son lancement, a indiqué le Trésor américain.

Le Trésor a également sélectionné l’ETF iShares Core S&P 500 de BlackRock (IVV) et l’ETF iShares Core S&P Total U.S. Stock Market (ITOT), l’ETF State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market (SPTM) et l’ETF Vanguard Total Stock Market (VTI).

"En donnant aux jeunes Américains la possibilité de commencer à investir plus tôt, les comptes Trump peuvent aider des millions de personnes à se construire une sécurité financière à long terme", a déclaré Larry Fink, président-directeur général de BlackRock.

Dans le cadre de ce programme, le Trésor américain versera 1.000 dollars à titre de capital de départ sur un compte d’investissement pour chaque enfant disposant d’un numéro de sécurité sociale valide et né entre 2025 et 2028.

De nombreuses sociétés d’investissement et entreprises, dont BlackRock, ont déclaré qu’elles verseraient une contribution équivalente à celle du gouvernement américain (1.000 dollars) pour leurs employés.

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