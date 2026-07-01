Le Trésor américain choisit les ETF de BlackRock et Vanguard pour les Trump Accounts

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Le Trésor américain a sélectionné deux fonds négociés en bourse (ETF) de BlackRock BLK.N pour les “Trump Accounts” et a désigné Vanguard comme partenaire de fonds de remplacement pour le nouveau programme d'épargne pour enfants du gouvernement, dont le lancement est prévu le 4 juillet.

Les fonds iShares Core S&P 500 ETF (IVV) et iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) de BlackRock ont été retenus; ils affichent tous deux un ratio de frais de gestion de 0,03 %. Le fonds Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) a été désigné comme option d’investissement alternative.

“En donnant aux jeunes Américains la possibilité de commencer à investir plus tôt, les “Trump Accounts” peuvent aider des millions de personnes à se construire une sécurité financière à long terme”, a déclaré Larry Fink, président-directeur général de BlackRock.

Dans le cadre de ce programme, le Trésor américain versera 1 000 dollars à titre de capital de départ sur un compte d’investissement pour chaque enfant disposant d’un numéro de sécurité sociale valide et né entre 2025 et 2028.

De nombreuses sociétés d’investissement et entreprises, dont BlackRock, ont déclaré qu’elles verseraient une contribution équivalente à celle du gouvernement américain pour leurs employés.