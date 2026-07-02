Mondial-2026: Kane roi d'Angleterre, la Belgique renverse le Sénégal in extremis

La joie des Belges après leur qualification pour les 8e de finale du Mondial contre le Sénégal, le 1er juillet 2026 à Seattle ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX GRIMM )

Ls Anglais ont rejoint mercredi les 8e de finale du Mondial en dominant la République démocratique du Congo (2-1) grâce à un doublé de leur capitaine Harry Kane, alors que les Belges menés 2-0 par le Sénégal ont renversé la table pour s'imposer 3-2 au bout des prolongations.

Les Three Lions se posent en outsiders solides à côté des Français plus que jamais favoris de la Coupe du Monde, même si le chemin est long. Les Etats-Unis tenteront eux aussi de rejoindre au sein du Top 16 les deux autres pays organisateurs, le Canada et le Mexique.

. L'Angleterre souffre mais passe

L'attaquant et capitaine anglais Harry Kane après son doublé qui qualifie pour les 8e de finale du Mondial l'Angleterre contre la RD Congo (2-1), le 1er juillet 2026 à Atlanta. ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'Angleterre a jusqu'à présent alterné le très bon et le moins convaincant. Elle l'a encore montré à Atlanta en étant menée au score pendant 70 minutes par des Congolais impressionnants de solidarité et qui ont marqué rapidement grâce à Brian Cipanga (7e).

Il a fallu deux éclairs d'Harry Kane (75e et 86e), d'abord de la tête puis d'une frappe aux abords de la surface dans la lucarne pour maintenir en vie les joueurs de Thomas Tuchel, bien malmenés jusqu'alors.

En 8e, les Anglais retrouveront le Mexique, pays co-organisateur, qui s'est qualifié sans trembler aux dépens de l'Equateur (2-0). Les célébrations qui ont suivi cette victoire, qui ont notamment réuni plus d'un million de personnes à Mexico, ont été gâchées par la mort de deux personnes.

Avec cinq buts, Harry Kane rejoint Erling Haaland à la deuxième place du classement des buteurs du Mondial, juste derrière les six buts de Léo Messi et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé mardi avec la France.

. La Belgique renverse le Sénégal

Le Sénégal, puissance du football africain, menait 2-0 contre la Belgique à la 86e minute de son 16e de finale, et semblait dominer son sujet. Son rêve s'est effondré en trois minutes, lorsque Romelu Lukaku (86e) et Youri Tielemans (89e) ont égalisé pour arracher la prolongation.

Alors qu'il ne restait plus que quelques secondes avant la fin, l'arbitre a accordé un pénalty aux Belges, sur intervention de la VAR. Après cinq bonnes minutes de confusion, Tielemans y est allé de son doublé pour donner la victoire in extremis aux Diables Rouges (3-2, 55e).

Les Belges affronteront en 8e de finale le vainqueur du match entre les Etats-Unis et la Bosnie-Herzégovine .

. Les USA pour un trio de pays-hôtes

Dans le dernier match de la soirée, les Etats-Unis affrontent donc la Bosnie-Herzégovine à 17h00 (00h00 GMT) à San Francisco) et vont tenter de rejoindre en 8e de finale les deux autres pays-hôtes, Canada et Mexique, qui ont déjà leur ticket.

Battus par la Turquie lors du troisième match de poule, qui n'avait pas beaucoup d'enjeu pour eux, les Américains chercheront à retrouver la dynamique de leurs deux premières rencontres, facilement gagnées contre le Paraguay (4-1) et l'Australie (2-0).

Auteur d'un doublé contre le Paraguay et encore convaincant face à l'Australie, le buteur monégasque Folarin Balogun est attendu. En face, le jeune Alajbegovic (18 ans) et l'ancien Dzeko (40 ans) seront les principales armes bosniennes.