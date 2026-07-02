Bayer transfère ses activités liées au glyphosate aux États-Unis à Ruveon après avoir demandé l'instauration de droits de douane sur les importations chinoises

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Bayer BAYGn.DE a annoncé mercredi qu’elle regroupait ses activités américaines liées au glyphosate au sein de sa filiale Ruveon, au lendemain de sa demande adressée à Washington visant à imposer des droits de douane sur les importations chinoises de ce produit chimique utilisé dans son herbicide Roundup.

* Bayer, seul fabricant américain de glyphosate, a demandé l’instauration de droits de douane sur les importations chinoises de ce produit chimique et a déclaré mardi que « l’activité nationale liée au glyphosate, telle qu’elle se présente aujourd’hui, n’est pas viable », suscitant la colère des agriculteurs qui ont estimé qu’une telle mesure entraînerait une hausse du coût des herbicides.

* La filiale basée à Saint-Louis, qui reste une entité de Bayer, supervisera tous les aspects des ventes de glyphosate aux États-Unis, y compris la tarification, les stratégies de commercialisation, la production et la logistique, a indiqué mercredi la société.

* Bayer a précisé que la consolidation de cette activité s’inscrivait dans le cadre du plan de restructuration quinquennal de sa division Crop Science.

* « Ruveon devrait devenir un acteur plus agile et mieux positionné sur son marché des produits de base, qui nécessite une approche spécialisée pour faire face à la dynamique concurrentielle », a déclaré Bayer.

* La semaine dernière, le groupe pharmaceutique et agricole allemand a remporté une victoire juridique majeure lorsque la Cour suprême des États-Unis a bloqué des milliers de poursuites judiciaires engagées devant des tribunaux d’État, qui accusaient Bayer de ne pas avoir averti les utilisateurs que le glyphosate provoque le cancer.

* Ruveon sera dirigée par Alfonso Alba Ordonez, un collaborateur de longue date de Bayer.