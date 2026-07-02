Ukraine: Kiev ciblé par des barrages de missiles, cinq blessés

Des personnes se réfugient dans une station de métro lors des frappes aériennes russes sur Kiev, tôt dans la matinée du 2 juillet 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

La capitale ukrainienne a été ciblée dans la nuit par des barrages de missiles et drones russes qui ont provoqué des incendies et fait au moins cinq blessés, ont indiqué tôt jeudi les autorités de Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait indiqué la veille depuis Dublin rentrer immédiatement à Kiev suite à des informations sur une nouvelle attaque "de grande envergure" de la Russie en préparation.

"Nous savons que (Vladimir) Poutine prépare cette frappe massive contre l'Ukraine depuis un certain temps déjà", a-t-il déclaré, appelant les Ukrainiens à "redoubler de prudence pour se protéger" lors d'une conférence de presse en Irlande mercredi.

L'armée de l'air ukrainienne a émis une alerte aux missiles balistiques et de croisière, le maire de la ville, Vitali Klitschko, faisant aussi état d'une attaque de drones.

Vitali Klitschko a indiqué que des frappes avaient endommagé un bâtiment du centre de la capitale qui abritait un poste d'ambulances.

"Cinq professionnels de santé ont été blessés dans le district de Chevtchenkivskyï. L'un d’eux, un ambulancier, est dans un état critique", a-t-il détaillé sur Telegram.

"Le toit d’un immeuble résidentiel de grande hauteur est en feu" dans un autre district, tandis que des personnes sont prises au piège dans un autre immeuble endommagé de neuf étages, a ajouté le maire.

Plusieurs incendies

Un immeuble en feu après avoir été touché par un drone lors d'une attaque aérienne russe contre Kiev, tard dans la soirée du 1er juillet 2026 ( AFP / Roman PILIPEY )

Plus tôt dans la nuit, un journaliste de l'AFP avait entendu une détonation, avant d'observer un nuage de fumée s'élever dans l'hypercentre de la capitale ukrainienne, suivi de flammes et de braises. Des pompiers et des ambulances sont arrivés rapidement sur place.

Quelque cinquante minutes après la première explosion, des journalistes de l'AFP ont entendu une seconde déflagration près du site de l'impact initial, qui a projeté des débris dans les airs. Dans les rues, les habitants se dirigeaient vers les abris, portant des matelas sous le bras.

Plus de quatre ans après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, la capitale est régulièrement la cible d'attaques aériennes meurtrières et parfois massives.

Le 2 juin, une attaque russe massive menée avec 656 drones et 73 missiles a fait 23 morts, dont 16 à Dnipro (centre-est) et sept à Kiev, où une cinquantaine de personnes ont aussi été blessées, selon les autorités.

Kiev a de son côté intensifié ces derniers mois ses frappes sur la Russie et les territoires occupés par Moscou, alors que les négociations sous médiation américaine pour mettre fin à la guerre sont à l'arrêt.

Le 18 juin, une attaque ukrainienne massive a fait 17 blessés et touché une raffinerie majeure de Moscou, provoquant des explosions et un incendie spectaculaires.