Le transporteur de gaz liquéfié BW LPG en baisse après une émission d'obligations convertibles de 300 millions de dollars

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2 septembre - ** Les actions de la société singapourienne BW LPG BWPL.N , cotées aux États-Unis, ont reculé de 5,2 % à 22,95 dollars en pré-ouverture mercredi, à la suite de l'annonce d'une levée de fonds

** Le transporteur de gaz de pétrole liquéfié a annoncé le placement de 300 millions de dollars d’obligations convertibles à 2,25 % arrivant à échéance le 9 septembre 2031

** Le prix de conversion de 30,49 dollars représente une prime de 40 % par rapport au cours de référence de l’action

** Le cours de référence d’environ 21,78 $ correspond au prix d’un placement simultané d’actions "delta" destiné à faciliter la couverture des investisseurs, déduction faite du dividende en espèces à venir de 0,95 $ par action

** Citigroup et DNB Bank ASA sont les teneurs de livre coordinateurs mondiaux conjoints de l’opération

** La société a l’intention d’utiliser le produit net pour contribuer au financement du programme de construction de nouveaux navires avec HD Hyundai Heavy Industries 329180.KS portant sur huit VLGC Panamax (très grands méthaniers), ainsi que pour les besoins généraux de l’entreprise

** En mai, BWPL a conclu un accord avec le constructeur naval sud-coréen Hyundai Heavy pour la construction de ces navires de type Panamax pour un montant d’environ 940 millions de dollars

** À la clôture de mardi, les actions de BWPL cotées aux États-Unis avaient bondi d’environ 86 %, conférant à la société une capitalisation boursière de près de 4 milliards de dollars