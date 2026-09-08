Le traitement de Bristol Myers Squibb atteint l'objectif fixé pour l'essai clinique de phase intermédiaire

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Bristol Myers Squibb BMY.N a annoncé mardi que sa thérapie cellulaire expérimentale avait atteint l'objectif principal d'un essai clinique de phase intermédiaire.