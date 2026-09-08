Le traitement de Bristol Myers Squibb atteint l'objectif fixé pour l'essai clinique de phase intermédiaire

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La BCE s’apprête à relever ses taux directeurs de 25 points de base, malgré une inflation sous‑jacente à 2,4 % qui se rapproche de son objectif. La hausse des prix de l’énergie limite sa marge de manœuvre, alors que la croissance en zone euro reste positive à +0,4 % ...
Lire la suite
Des centaines de personnes ont enterré mardi à Kfar Remmane, dans le sud du Liban, deux frères du Hezbollah et dix membres de leur famille, dont un nourrisson de trois mois, fauchés la veille par une frappe israélienne. En tête du cortège, deux cercueils sont drapés ...
Lire la suite
Une peine de cinq ans de prison avec sursis a été requise mardi devant le tribunal correctionnel d'Orléans à l'encontre du milliardaire Olivier Bouygues, jugé notamment pour destruction en bande organisée d'espèces d'oiseaux protégées sur son domaine de chasse ...
Lire la suite
Le Nicaragua a accusé mardi l'Allemagne de "multiples violations du droit international" devant la plus haute juridiction des Nations unies, et réitéré son allégation selon laquelle Berlin facilite un génocide à Gaza. Le pays d'Amérique centrale a saisi la Cour ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer