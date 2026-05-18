 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le traitement de BioMarin contre une maladie génétique donne des résultats mitigés dans le cadre d'une étude de phase avancée
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de la direction au paragraphe 7 et d'informations contextuelles au paragraphe 10)

BioMarin Pharmaceutical BMRN.O a déclaré lundi que son traitement expérimental contre une maladie génétique rare avait atteint l'un des deux principaux objectifs d'une étude de phase avancée.

La société testait sa thérapie de substitution enzymatique, appelée BMN 401, chez des enfants âgés de 1 à 12 ans atteints d'un déficit en ENPP1, une maladie génétique rare et chronique.

Cette maladie est causée par des mutations du gène ENPP1qui entraînent une diminution du pyrophosphate inorganique plasmatique, ce qui provoque des lésions au niveau des vaisseaux sanguins, des tissus mous et des os.

BioMarin a déclaré que la thérapie avait atteint l'un de ses principaux objectifs, à savoir une augmentation significative du pyrophosphate plasmatique sur 52 semaines, par rapport au traitement conventionnel.

Toutefois, elle n'a pas montré d'amélioration de l'impact du traitement chez les enfants atteints de rachitisme, une affection qui provoque une fragilité osseuse, a précisé la société.

Les enfants atteints d'un déficit en ENPP1 développent généralement un type de rachitisme pouvant entraîner des douleurs et des difficultés motrices.

« Nous sommes déçus que les augmentations significatives du PPi plasmatique observées avec le BMN 401 ne se soient pas traduites par des améliorations cliniques significatives chez les enfants atteints d'un déficit en ENPP1 », a déclaré Greg Friberg, directeur de la recherche et du développement chez BioMarin.

BioMarin a également indiqué n'avoir constaté aucune amélioration significative de la gravité du rachitisme, qui se traduit par une fragilité et des déformations osseuses, ni de la croissance, notamment en termes de taille et de poids.

La société a indiqué qu'elle évaluait les données afin de déterminer les prochaines étapes.

Il n'existe actuellement aucun traitement approuvé pour le déficit en ENPP1, et les soins actuels se concentrent sur la prise en charge des symptômes tels que les déformations osseuses, la douleur et les troubles moteurs.

Valeurs associées

BIOMARIN PHARM
51,2000 USD NASDAQ -1,18%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Etienne Davignon, en Belgique, le 11 mai 2018 ( BELGA / BENOIT DOPPAGNE )
    Etienne Davignon ou les tourments de l'histoire belge
    information fournie par AFP 18.05.2026 16:02 

    L'ancien commissaire européen et diplomate belge Etienne Davignon, décédé à 93 ans, fut un acteur de premier plan de la vie politique et du monde des affaires, récemment rattrapé par la justice pour des soupçons d'implication dans l'assassinat du héros de l'indépendance ... Lire la suite

  • Etienne Davignon, alors président du conseil d'administration de Brussels Airlines, à Machelen en Belgique le 11 mai 2018 ( BELGA / BENOIT DOPPAGNE )
    Décès d'Etienne Davignon, ancien diplomate belge cité dans l'affaire Lumumba
    information fournie par AFP 18.05.2026 15:49 

    L'ancien commissaire européen et diplomate belge Etienne Davignon, qui avait été récemment rattrapé par la justice pour des soupçons d'implication dans l'assassinat du héros de l'indépendance congolaise Patrice Lumumba, est décédé à l'âge de 93 ans, a indiqué lundi ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    GE AEROSPACE : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 18.05.2026 15:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • amundi
    L’inflation continue de peser sur les marchés
    information fournie par Amundi 18.05.2026 15:29 

    Les pressions sur les prix aux États-Unis ont augmenté, les perspectives de la zone euro affaiblies par le choc énergétique, l'inflation recule en Inde mais les pressions persistent… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. L'indice américain des prix ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 995,26 +0,54%
Pétrole Brent
107,7 +1,04%
INNATE PHARMA
1,93 +10,92%
NANOBIOTIX
42,88 -2,15%
TOTALENERGIES
79,64 +1,22%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank