Le traitement contre le cancer du sang d'AbbVie ralentit la progression de la maladie et réduit le risque de décès, selon les résultats d'un essai clinique

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(Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 5 et 9)

par Puyaan Singh

AbbVie ABBV.N a annoncé jeudi que son traitement contre un type de cancer du sang avait amélioré le taux de réponse des patients au traitement et réduit le risque de progression de la maladie ou de décès, atteignant ainsi les principaux objectifs d’un essai clinique de phase avancée.

Alors que les biosimilaires grignotent les ventes de son traitement contre l’arthrite, Humira, qui était autrefois son médicament le plus vendu, la société se tourne vers des acquisitions et d’autres domaines thérapeutiques tels que les neurosciences et l’oncologie pour stimuler sa croissance.

Le traitement, l’etentamig, a affiché un taux de réponse objective de 74 % chez les patients atteints de myélome multiple réfractaire, soit un chiffre supérieur aux 45,7 % enregistrés par les traitements standard choisis par l’investigateur de l’essai. Le taux de réponse objective (TRO) correspond au pourcentage de patients participant à un essai clinique dont le cancer régresse ou disparaît après le traitement.

L’etentamig a également prolongé la survie sans progression de la maladie et réduit de 60 % le risque d’aggravation du cancer ou de décès par rapport aux autres traitements dans cet essai portant sur 393 patients.

“Pour AbbVie, ces données renforcent la crédibilité de la division oncologie, mais ne modifient pas le débat sur les investissements,” a déclaré Geoffrey Meacham, analyste chez Citi. La mise sur le marché des nouveaux médicaments Skyrizi et Rinvoq reste primordiale, tandis que les investisseurs s’intéressent de plus en plus à la question de savoir “si des transactions supplémentaires peuvent consolider le profil de croissance d’AbbVie pour les années 2030”.

L’essai incluait des patients ayant reçu en moyenne trois lignes de traitement antérieures pour un myélome multiple récidivant ou réfractaire, une forme de cancer du sang qui est réapparu après une période de rémission ou qui a cessé de répondre au traitement.

Au bout de 12 mois, 87,9 % des patients traités par l’etentamig étaient encore en vie, contre 72 % des patients ayant reçu des traitements standard.

L’etentamig mobilise les lymphocytes T, qui protègent contre les infections et combattent le cancer, en ciblant deux protéines.

Geoffrey Meacham a déclaré que l’etentamig semblait se démarquer davantage en tant que traitement complémentaire post-CAR-T, plutôt qu’en tant que substitut à l’ JNJ.N Carvykti de Johnson & Johnson ou à l’ GILD.O anito-cel de Gilead. “La thérapie CAR-T offre des réponses profondes et une pause thérapeutique, tandis que l’etentamig offre une disponibilité immédiate, une administration mensuelle et un accès plus large aux centres de traitement.”