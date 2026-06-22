Le trafic maritime ralentit après l'annonce par l'Iran d'une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Florence Tan

Le nombre de navires ayant franchi le détroit d’Ormuz a fortement chuté dimanche après que l’Iran a annoncé avoir de nouveau fermé cette voie maritime , invoquant des violations de l’accord de paix provisoire par Israël et les États-Unis, selon des données maritimes. Cinq navires ont franchi le détroit dimanche, contre 26 repérés la veille, selon les données de la société d’analyse Kpler. Parmi eux figuraient trois très grands pétroliers transportant chacun 2 millions de barils de brut saoudien et de fioul, dont l’un faisait route vers le Japon. Ces données pourraient ne pas inclure les navires qui désactivent leurs transpondeurs lorsqu’ils naviguent dans le Golfe. L’Iran a levé son blocus de fait du détroit la semaine dernière après s’être mis d’accord avec les États-Unis pour prolonger de 60 jours le cessez-le-feu d’avril afin de permettre la poursuite des négociations de paix, mais le Corps des gardiens de la révolution islamique de Téhéran a déclaré samedi que la voie maritime était à nouveau fermée en réponse aux frappes israéliennes au Liban. L’armée américaine a indiqué que les navires commerciaux continuaient de circuler.

Parmi les navires ayant quitté le détroit samedi, trois étaient des superpétroliers (VLCC) transportant du pétrole brut en provenance des Émirats arabes unis, du Koweït et d’Irak, tandis que trois autres pétroliers transportaient divers produits pétroliers, selon ces données.

Au total, 13 navires sont entrés dans le détroit samedi, dont deux superpétroliers (VLCC), selon ces données. Les producteurs du Golfe, Abu Dhabi National Oil Co et Kuwait Petroleum Corp , ont lancé des appels d’offres pour la vente de pétrole brut avec la possibilité d’un chargement à l’intérieur ou à l’extérieur du détroit d’Ormuz.