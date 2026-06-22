 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le trafic maritime ralentit après l'annonce par l'Iran d'une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 01:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Florence Tan

Le nombre de navires ayant franchi le détroit d’Ormuz a fortement chuté dimanche après que l’Iran a annoncé avoir de nouveau fermé cette voie maritime , invoquant des violations de l’accord de paix provisoire par Israël et les États-Unis, selon des données maritimes. Cinq navires ont franchi le détroit dimanche, contre 26 repérés la veille, selon les données de la société d’analyse Kpler. Parmi eux figuraient trois très grands pétroliers transportant chacun 2 millions de barils de brut saoudien et de fioul, dont l’un faisait route vers le Japon. Ces données pourraient ne pas inclure les navires qui désactivent leurs transpondeurs lorsqu’ils naviguent dans le Golfe. L’Iran a levé son blocus de fait du détroit la semaine dernière après s’être mis d’accord avec les États-Unis pour prolonger de 60 jours le cessez-le-feu d’avril afin de permettre la poursuite des négociations de paix, mais le Corps des gardiens de la révolution islamique de Téhéran a déclaré samedi que la voie maritime était à nouveau fermée en réponse aux frappes israéliennes au Liban. L’armée américaine a indiqué que les navires commerciaux continuaient de circuler.

Parmi les navires ayant quitté le détroit samedi, trois étaient des superpétroliers (VLCC) transportant du pétrole brut en provenance des Émirats arabes unis, du Koweït et d’Irak, tandis que trois autres pétroliers transportaient divers produits pétroliers, selon ces données.

Au total, 13 navires sont entrés dans le détroit samedi, dont deux superpétroliers (VLCC), selon ces données. Les producteurs du Golfe, Abu Dhabi National Oil Co et Kuwait Petroleum Corp , ont lancé des appels d’offres pour la vente de pétrole brut avec la possibilité d’un chargement à l’intérieur ou à l’extérieur du détroit d’Ormuz.

Guerre en Iran

Valeurs associées

Gaz naturel
3,23 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
79,34 USD Ice Europ +0,10%
Pétrole WTI
75,71 USD Ice Europ -0,84%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
79,4 +0,18%
2CRSI
25,4 0,00%
Or
4 194,67 +0,92%
EUR/USD SPOT
1,14675 +0,05%
CAC 40
8 421,14 -0,55%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank