Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz au plus bas depuis une semaine

(Répétition du titre pour rajouter un mot manquant)

Le nombre de navires ayant emprunté le détroit d'Ormuz est tombé à huit mardi, son plus bas niveau depuis une semaine, selon les données maritimes, les armateurs évitant à nouveau cette voie navigable stratégique en raison de la poursuite des hostilités au Moyen-Orient.

Ce total de huit navires est inférieure à la moyenne sur dix jours, qui est d'environ douze, selon les données de Kpler. Un seul navire, un charbonnier, a quitté le détroit, tandis que les autres sont encore en train de le traverser.

Les sept navires entrant dans le détroit ont tous emprunté la route iranienne. Les données LSEG montrent de leur côté 11 transits mardi, contre 14 la veille.

Par temps ordinaire, entre 130 et 140 navires traversent chaque jour le détroit d'Ormuz, par lequel transite normalement un cinquième du transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Mais, en représailles à la guerre déclenchée contre lui le 28 février par les Etats-Unis et Israël, l'Iran a de facto fermé le détroit - provoquant une flambée des cours du pétrole - et n'entend le rouvrir qu'à ses propres conditions.

Mardi, quatre membres d'équipage ont été tués dans une attaque des Houthis contre un navire marchand dans le détroit de Bab el-Mandeb, a déclaré le gouvernement yéménite, tandis que les garde-côtes yéménites ont rapporté que deux secouristes sont également morts dans cette attaque.

De son côté, l'armée américaine a confirmé avoir tiré, au large du Pakistan, deux missiles pour immobiliser un navire cargo battant pavillon panaméen, qui se dirigeait selon elle vers un port iranien.

(Siyi Liu à Singapour, Version française Benoit Van Overstraeten)