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Le trafic des pétroliers reprend dans le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 14:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux pétroliers transportant un peu moins de 2 millions de barils de pétrole ont traversé le détroit d’Ormuz lundi, selon les données de suivi des navires, signe d’une reprise du trafic après un ralentissement dimanche dû aux inquiétudes concernant le passage dans cette voie navigable.

Par ailleurs, deux superpétroliers, pouvant transporter jusqu’à 4 millions de barils de brut, ont pénétré dans le golfe en passant par le détroit lundi; l’un d’entre eux avait pour destination le port irakien de Bassorah, selon des données de suivi maritime distinctes et une analyse de Kpler.

Le nombre de traversées par le détroit d’Ormuz ne représente encore qu’une fraction de la moyenne quotidienne de 125 navires enregistrée avant le début de la guerre avec l’Iran, le 28 février.

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