Le trafic des pétroliers dans le détroit d'Ormuz est pratiquement au point mort, les attaques mettant à rude épreuve la trêve avec l'Iran

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* La reprise des affrontements accroît les risques pour le transport maritime

* Selon les données disponibles, deux pétroliers ont traversé le détroit d’Ormuz tôt jeudi matin

* Certains assureurs conseillent aux compagnies maritimes de suspendre leurs traversées

par Jonathan Saul

Le trafic des pétroliers dans le détroit d’Ormuz était pratiquement au point mort jeudi, selon des données et des sources, alors que les risques liés au transport maritime se sont intensifiés après la reprise des frappes aériennes américaines contre l’Iran, qui ont déclenché des représailles de Téhéran dans le Golfe.

Seuls deux pétroliers avaient jusqu’à présent traversé le détroit aux premières heures de jeudi. Parmi eux figurait le superpétrolier Berg 1, qui avait chargé son cargaison sur l’île de Kharg, en Iran, et qui fait l’objet de sanctions américaines, selon une analyse de Kpler.

Le chimiquier Well Sail, battant pavillon des Îles Marshall, a également transité par le détroit, comme l’a montré l’analyse de Kpler. Sa précédente destination de chargement se situait près de Sharjah, aux Émirats arabes unis, selon les données de suivi des navires de LSEG.

Des sources du secteur maritime ont indiqué que les navires désactivaient de plus en plus souvent leurs transpondeurs AIS publics, ce qui rendait plus difficile le suivi de tous les navires en transit.

“Le trafic de pétroliers dans le détroit d’Ormuz s’est pratiquement arrêté, ce qui en dit plus long sur la perception actuelle des risques que n’importe quelle déclaration de Washington ou de Téhéran”, a écrit Jorge Leon, responsable de l’analyse géopolitique chez Rystad Energy, dans un rapport.

LA DERNIÈRE ESCALADE MET À MAL LA TRÊVE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET L'IRAN Les forces armées iraniennes ont lancé jeudi des attaques contre des infrastructures militaires américaines dans les États voisins du Golfe, en réponse aux frappes américaines sur les provinces côtières du sud et de l’est de l’Iran, mettant encore davantage à rude épreuve une trêve en vigueur depuis trois semaines.

La dernière flambée de violence de ce conflit qui dure depuis quatre mois a débuté en début de semaine par des attaques contre trois pétroliers dans le détroit, que les États-Unis ont imputées à Téhéran.

La marine des Gardiens de la révolution iranienne a déclaré jeudi que les attaques américaines contre l’Iran et l’intervention des États-Unis visant à rediriger le trafic maritime perturbaient la réouverture progressive du détroit, avertissant que toute nouvelle intervention américaine entraînerait une “riposte écrasante”.

Le détroit d’Ormuz assurait environ un cinquième de l’approvisionnement mondial en pétrole avant que la guerre n’éclate le 28 février, suite aux frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.

Au cours des deux dernières semaines, le trafic quotidien avait atteint son plus haut niveau depuis le début de la guerre, avec en moyenne 40 navires transitant par le détroit, ce qui restait toutefois bien en deçà de la moyenne d’avant le conflit, comprise entre 125 et 140 traversées quotidiennes.

L'ATTAQUE D'UN MÉTHANIER MET EN ÉVIDENCE LES RISQUES POUR LES NAVIRES DE GRANDE VALEUR

Certains assureurs de guerre ont conseillé aux compagnies maritimes de suspendre les traversées à travers le détroit, tandis que d’autres réexaminent les conditions de leurs polices à la suite de la recrudescence des attaques contre les navires, ont indiqué à Reuters des sources du secteur de l’assurance.

“La réouverture du détroit d’Ormuz semble plus fragile après la dernière escalade”, a déclaré le courtier maritime Clarksons dans un rapport.

L’un des trois navires touchés cette semaine, le méthanier qatari Al Rekayyat battant pavillon des Îles Marshall, reste immobilisé au large d’Oman dans l’attente d’opérations de sauvetage après qu’un projectile a provoqué mardi soir un incendie dans sa salle des machines.

Malgré les craintes initiales d’une explosion , des sources du secteur ont indiqué que ce risque était faible pour l’instant et que sa cargaison de gaz naturel liquéfié semblait hors de danger.

Le registre maritime des Îles Marshall, l’un des principaux États du pavillon au monde, a déclaré à Reuters qu’aucun blessé ni impact environnemental n’avait été signalé à la suite de l’incident impliquant l’Al Rekayyat.

“Comme l’ont montré des incidents récents, le marché, spécialisé dans l’assurance contre les risques de guerre maritime, est désormais confronté à la perspective de pertes potentiellement lourdes impliquant des navires de grande valeur”, a déclaré un assureur spécialisé dans les risques de guerre maritime, qui a souhaité rester anonyme en raison du caractère sensible de la situation.