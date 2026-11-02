Le titre Xcel Energy recule après l'annonce d'un projet d'émission d'obligations convertibles d'une valeur de 2 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** L'action de la société d'électricité et de gaz naturel Xcel Energy XEL.O a reculé de 1 % à 79 dollars en pré-ouverture lundi, alors que la société cherche à lever des fonds pour réduire sa dette

** XEL, dont le siège social est situé à Minneapolis, dans le Minnesota, propose en souscription privée 2 milliards de dollars d’obligations convertibles arrivant à échéance en 2027

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour rembourser ses emprunts à court terme, y compris une partie de ses emprunts sous forme de billets de trésorerie, ainsi que pour d'autres besoins généraux de l'entreprise

** XEL affiche une capitalisation boursière d’environ 51 milliards de dollars

** Jeudi, la société a publié des résultats du troisième trimestre supérieurs aux prévisions ; elle a cité comme facteurs à l’origine de ces résultats: la reprise des infrastructures électriques, les investissements en capitaux propres et des températures anormalement élevées pour la saison, partiellement contrebalancés par des coûts de financement plus élevés

** À la clôture de vendredi, l’action XEL affichait une hausse de 8,1 % depuis le début de l’année, surpassant la progression de 1,7 % du secteur des services publics de l’indice S&P 500 .SPLRCU

** La recommandation moyenne de 21 analystes est « acheter »; le cours cible médian de 92 dollars est resté inchangé au cours des trois derniers mois, selon LSEG