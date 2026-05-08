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Le titre Wendy's en hausse après des résultats supérieurs aux attentes au premier trimestre
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 mai - ** L'action de la chaîne de restauration rapide Wendy's WEN.O progresse d'environ 5% à 7,26 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un BPA de 12 cents au premier trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 1 cent - données LSEG

** WEN indique que ses résultats du premier trimestre ont été soutenus par une augmentation du montant moyen des transactions, des gains d'efficacité en matière de main-d'œuvre et des redevances versées par les franchisés

** Le chiffre d'affaires trimestriel ajusté de la société s'élève à 432,3 millions de dollars, en hausse de 2,2%, contre des prévisions de 518 millions de dollars

** La société réaffirme ses objectifs pour 2026

** À la clôture d'hier, WEN affichait une baisse d'environ 17% depuis le début de l'année

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WENDY'S
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