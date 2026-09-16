Le titre Viant Technology chute après l'annonce d'une offre secondaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre - ** Les actions de Viant Technology DSP.O , l'entreprise de technologie publicitaire, ont chuté de 20,2 % à 9,87 dollars après la clôture, suite à l'annonce d'une offre secondaire
** L'actionnaire majoritaire Capital V LLC, lié aux fondateurs de Viant, Tim, Chris et Russ Vanderhook, va céder 8,5 millions d'actions, selon le prospectus déposé
** Evercore, Wells Fargo, RBC et Craig-Hallum sont les chefs de file de l’opération
** La société compte environ 66,5 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 820 millions de dollars
** Le titre a clôturé en baisse de 1,8 % à 12,37 dollars mercredi. Les actions ont progressé d’environ 13 % au cours des trois derniers mois, ce qui représente une hausse d’environ 3 % depuis le début de l’année
** Les 11 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l’objectif de cours médian est de 19 dollars, selon LSEG
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