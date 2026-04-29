Le titre Varonis Systems s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions pour l'exercice et la publication d'un bénéfice trimestriel inattendu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action du fournisseur de services de sécurité des données Varonis Systems VRNS.O grimpe de 15,9% à 29,48 $ avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 à 731-737 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 722-730 millions de dollars

** La société relève également ses prévisions de BPA ajusté pour l'exercice fiscal à 11-12 cents, contre une fourchette précédente de 6-10 cents ** VRNS annonce un chiffre d'affaires de 173,1 millions de dollars pour le premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 165,5 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG, grâce à une hausse de 69% en glissement annuel des revenus récurrents annuels liés au SaaS

** Annonce également un bénéfice ajusté surprise de 6 cents par action au premier trimestre, alors que le consensus des analystes tablait sur une perte de 5 cents par action

** 18 des 23 analystes couvrant le titre lui attribuent la note “acheter” ou mieux, les autres optant pour “conserver”; le cours-cible médian est de 34 $

** La société de courtage RBC relève son objectif de cours sur le titre de 30 $ à 36 $ après la publication des résultats

** À la clôture d'hier, l'action VRNS affichait une baisse de 22,4% depuis le début de l'année