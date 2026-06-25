Le titre TD Synnex progresse après des résultats du deuxième trimestre supérieurs aux attentes et des prévisions optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
25 juin - ** L'action du distributeur informatique américain TD Synnex SNX.N progresse de 3 % à 291,16 dollars après la publication de solides résultats du deuxième trimestre ** SNX annonce un BPA ajusté de 4,85 dollars au deuxième trimestre, supérieur aux estimations de 4,14 dollars – données compilées par LSEG ** La société prévoit un BPA ajusté pour le troisième trimestre compris entre 4,25 $ et 4,75 $, dépassant les estimations de 4,03 $ par action ** SNX a dépassé les estimations de chiffre d’affaires et de bénéfice au cours des quatre derniers trimestres
** En moyenne, les courtiers attribuent à l'action la note "acheter" ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 300 $ – données compilées par LSEG
** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, le titre a progressé d’environ 90 %
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