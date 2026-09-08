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Le titre Structure Therapeutics chute alors que les investisseurs attendent de nouvelles données sur les essais cliniques contre l'obésité, selon Jefferies
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 21:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action de Structure Therapeutics

GPCR.O recule de 13,4 % à 40,73 dollars

** La société de courtage Jefferies estime que la baisse du titre suite à l'annonce des résultats d'essai clinique par Structure n'est pas liée aux données elles-mêmes, aucun problème fondamental n'étant ressorti ni des résultats de l'essai ni de la conférence téléphonique publique

** Plus tôt dans la journée, Structure avait publié des données positives issues des phases précoces à intermédiaires concernant son médicament expérimental oral amaigrissant, l’Aleniglipron

** Jefferies estime que l’action de la société a potentiellement été affectée par un recul plus général du marché, suite aux récents résultats décevants d’essais cliniques sur la santé cardiaque, ainsi que par l’absence de signal indiquant une opération potentielle, les investisseurs attendant davantage de données

** “Nous pensons que GPCR s’impose comme l’une des plateformes orales autonomes et différenciées de grande envergure dans le domaine de l’obésité, et que le stade actuel de développement pourrait constituer une fenêtre optimale pour susciter un intérêt stratégique avant que de nouvelles validations cliniques n’augmentent le coût d’entrée”, déclare Jefferies

** À la clôture d’hier, GPCR affichait une baisse de 40,8 % depuis le début de l’année

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