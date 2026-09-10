Le titre Simmons First progresse après que KBW a relevé sa recommandation sur le titre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la banque régionale Simmons First National SFNC.O progressent de 2,5 % à 23,49 dollars en pré-ouverture

** KBW relève la note de SFNC de “en ligne avec le marché” à “surperformance”; fixe un objectif de cours de 26 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 13 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage estime que les mesures de réduction des coûts prises la semaine dernière ouvrent la voie à une nouvelle hausse du titre

** Elle ajoute que ce potentiel de réinvestissement ouvre la voie à des initiatives en matière de chiffre d’affaires et de croissance qui serviront de catalyseurs pour l’avenir

** “L’annonce concernant les dépenses est en soi positive, mais elle ne reflète pas toute la réalité, car nous estimons que les dépenses réinvesties placent résolument SFNC en position offensive” – KBW

** 5 des 7 maisons de courtage attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, 1 la note “conserver” et 1 la note “vendre”; objectif de cours médian: 26 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action SFNC affichait une hausse de 21,6 % depuis le début de l’année