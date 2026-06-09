Le titre Shattuck Labs recule après l'annonce d'une émission d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 juin - ** L'action de la société de biotechnologie Shattuck Labs STTK.O a reculé de 4,2 % à 4,09 $ lors des négociations après la clôture, à la suite de l'annonce d'une émission d'actions ** La société spécialisée dans les maladies inflammatoires et à médiation immunitaire lance une offre d'actions et de warrants préfinancés ; le montant de l'opération n'a pas été divulgué
** Leerink Partners, J.P. Morgan, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-chefs de file
** L'action STTK a progressé de 9,5 % pour clôturer à 4,27 $ mardi, en hausse de 17 % depuis le début de l'année
** La société basée à Austin, au Texas, compte environ 76,7 millions d'actions en circulation, pour une capitalisation boursière d'environ 330 millions de dollars
** Les 8 analystes sont tous optimistes sur le titre, dont 2 avec une recommandation "achat fort"; objectif de cours médian de 17 $, selon les données de LSEG
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