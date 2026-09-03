Le titre Scotts Miracle-Gro recule après l'annonce de l'acquisition de Black Kow

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3 septembre - ** L'action de Scotts Miracle-Gro Co SMG.N , fournisseur américain de produits pour pelouses et jardins, recule de 3% à 58,17 dollars

** La société va acquérir le fabricant de produits de jardinage Black Kow afin d’élargir son portefeuille de produits d’amendement du sol

** SMG n'a pas encore divulgué les termes de l'accord

** L'entreprise affirme que cette acquisition s'inscrit dans le cadre de sa stratégie de croissance SMG 2.0

** 4 des 7 maisons de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 3 “conserver”; objectif de cours médian à 77,50 $ — données compilées par LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre a reculé de 0.50% depuis le début de l’année