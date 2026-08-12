Le titre Savers Value Village recule alors qu'Ares réduit sa participation dans le cadre d'une offre secondaire de 205 millions de dollars

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12 août - ** Les actions de Savers Value Village ( SVV.N ), chaîne de magasins d'occasion, ont reculé de 12 % à 10,39 dollars avant l'ouverture de la Bourse mercredi, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 205 millions de dollars ** SVV, dont le siège se trouve à Bellevue, dans l’État de Washington, a annoncé mardi en fin de journée que 20 millions d’actions cédées par Ares Management ARES.N avaient été vendues à 10,25 dollars ** Le volume de l’offre, augmenté depuis les 15 millions d'actions initiales, a été fixé à un prix correspondant à une décote de 13,1 % par rapport au dernier cours de clôture

** SVV rachètera pour 10 millions de dollars d’actions de l’offre auprès des chefs de file ** Avant ces opérations, Ares ARES.N détenait environ 117,4 millions d’actions, soit environ 76 % des 154,3 millions d’actions en circulation de SVV, selon le prospectus

** JP Morgan, Goldman Sachs, Jefferies et UBS sont les co-chefs de file de l'opération

** À la clôture de mardi, l'action SVV avait progressé de 59 % au cours des trois derniers mois, affichant une hausse de 26 % depuis le début de l'année

** Sur 11 analystes, 8 attribuent à l'action la note “achat fort” ou “achat”, tandis que 3 recommandent de “conserver”; l'objectif de cours médian s'établit à 14,50 dollars, selon les données de LSEG