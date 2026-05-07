Le titre RXO s'envole après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** Le titre de la société de courtage en transport RXO RXO.N progresse de 7 % à 21 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre de la société dépasse les estimations des analystes, grâce à une hausse des volumes de chargements partiels

** Chiffre d'affaires de 1,4 milliard de dollars contre une estimation de 1,32 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Les volumes de chargements partiels ont augmenté de 5 % au premier trimestre

** Affiche une perte nette ajustée de 16 millions de dollars, contre une perte de 5 millions de dollars un an plus tôt

** RXO prévoit une hausse séquentielle de son bénéfice au deuxième trimestre grâce à des volumes plus importants, une meilleure composition des contrats au comptant et des taux de courtage plus élevés

** À la clôture d'hier, l'action a progressé de 55 % depuis le début de l'année