Le titre Rivian progresse après la publication de chiffres d'affaires du deuxième trimestre supérieurs aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juillet - ** Le titre RIVN.O du constructeur de véhicules électriques Rivian progresse de 1,8 % à 17,14 dollars en séance prolongée ** Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre a augmenté de 27 % pour atteindre 1,66 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,51 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** La société affiche une perte ajustée de 46 cents par action, contre des estimations tablant sur une perte de 63 cents par action

** La société prévoit désormais de livrer entre 65 000 et 70 000 véhicules en 2026, contre une prévision antérieure de 62 000 à 67 000

** À la clôture de jeudi, le titre avait reculé de 14,6 % depuis le début de l'année