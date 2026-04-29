Le titre Porch Group s'envole après la révision à la hausse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** Le titre de la société d'assurance habitation Porch Group PRCH.O progresse de 9,3 % à 9,39 $ avant l'ouverture du marché

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 à 495-507 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 475-490 millions de dollars

** Elle relève également ses prévisions d'Ebitda ajusté pour l'exercice fiscal, les portant à 103-109 millions de dollars, contre une fourchette précédente de 98-105 millions de dollars

** Elle a annoncé un chiffre d'affaires lié aux intérêts des actionnaires de 109,4 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de 29 % en glissement annuel, grâce à la forte croissance des services d'assurance

** À la clôture d'hier, l'action PRCH affichait une baisse d'environ 5,9 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 4,1 % pour l'indice Nasdaq Insurance .IXIS