Le titre Pliant progresse après que la FDA a accordé le statut de “procédure accélérée” à un médicament expérimental contre le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** L'action de la société de biotechnologie Pliant Therapeutics PLRX.O progresse de 7% à 1,17 dollar avant l'ouverture du marché

** La société annonce que la FDA a accordé le statut “Fast Track” au médicament anticancéreux expérimental PLN-101095, en association avec le Keytruda de Merck

** Le statut “Fast Track” concerne les patients atteints de tumeurs solides avancées qui ne répondent plus aux inhibiteurs de points de contrôle immunitaires, un type de traitement anticancéreux qui aide le système immunitaire à attaquer les tumeurs

** Le PLN-101095 fait actuellement l’objet d’une étude de phase précoce chez des patients atteints d’un cancer du poumon, d’un cancer du rein et de tumeurs présentant un taux de mutation élevé

** Le statut “Fast Track” vise à accélérer le développement et l’évaluation des traitements destinés à des maladies graves pour lesquelles il existe un besoin médical non satisfait

** Pliant prévoit de disposer des données de l'essai en 2027

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse d’environ 10% depuis le début de l’année