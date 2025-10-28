 Aller au contenu principal
Le titre Nordex s'envole après la révision à la hausse des prévisions
information fournie par Zonebourse 28/10/2025 à 11:35

Le titre s'envole de près de 15% après l'annonce d'une révision à la hausse de ses prévisions de marge d'EBITDA pour l'ensemble de l'année 2025.

La marge d'EBITDA devrait désormais se situer dans une fourchette de 7,5 à 8,5 %, contre une prévision précédente de 5,0 à 7,0 %.

'Cet ajustement fait suite à un examen des résultats financiers préliminaires du troisième trimestre 2025 et à la mise à jour des prévisions pour l'ensemble de l'année' précise la direction du groupe.

L'EBITDA préliminaire du 3ème trimestre 2025 a atteint 136 millions d'euros, avec une marge de 8,0 %, en nette hausse par rapport aux 72 millions d'euros et 4,3 % du 3ème trimestre 2024.

Le chiffre d'affaires pour le trimestre devrait s'établir à environ 1 706 millions d'euros, globalement en ligne avec celui de l'année précédente (1 671 millions d'euros au 3ème trimestre 2024).

Nordex s'attend à ce que la génération de flux de trésorerie disponibles positifs se poursuive au 4ème trimestre, en partie grâce à des bénéfices supplémentaires, à la dynamique des prises de commandes et à l'amélioration continue du fonds de roulement.

José Luis Blanco, DG de Nordex Group, a déclaré : ' Pour le reste de l'année, nous restons confiants dans notre capacité à réaliser une augmentation significative de notre rentabilité par rapport aux niveaux de 2024, qui se situe désormais à un niveau de 7,5 à 8,5 %'.

Nordex publiera ses résultats complets pour le troisième trimestre de 2025 le 4 novembre 2025.

