Le titre New Fortress Energy recule après la mise hors service d'une unité de Fast LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O recule de 14,3 % pour atteindre son plus bas niveau historique à 5,63 dollars

** NFE indique que son unité Fast LNG est à l'arrêt suite à un problème mécanique sur la turbine à gaz de l'installation

** La société ajoute qu’elle travaille activement avec le fabricant de la turbine afin de remettre l’unité FLNG en service dès que possible

** NFE prévoit que l'unité Fast LNG reprendra du service au cours du quatrième trimestre

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 90,1 % depuis le début de l'année