 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre New Fortress Energy recule après la mise hors service d'une unité de Fast LNG
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 18:34

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** L'action de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O recule de 14,3 % pour atteindre son plus bas niveau historique à 5,63 dollars

** NFE indique que son unité Fast LNG est à l'arrêt suite à un problème mécanique sur la turbine à gaz de l'installation

** La société ajoute qu’elle travaille activement avec le fabricant de la turbine afin de remettre l’unité FLNG en service dès que possible

** NFE prévoit que l'unité Fast LNG reprendra du service au cours du quatrième trimestre

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 90,1 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEW FORTRS RG-A
5,8700 USD NASDAQ -10,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,17 -2,75%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
TOTALENERGIES
75,8 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank