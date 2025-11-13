 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 261,84
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le titre MarineMax oscille après que le distributeur de bateaux a annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions du distributeur de bateaux de plaisance MarineMax < HZO.N > sont en dents de scie dans les premiers échanges volatils

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 40 cents et 95 cents par action, en dessous des estimations moyennes des analystes de 1,89 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche une perte nette ajustée de 4 cents par action au 4ème trimestre, contre une perte de 13 cents par action estimée par les analystes

** La société a rapporté des revenus trimestriels de 552,2 millions de dollars, contre 563,1 millions de dollars l'année précédente

** "Les ventes et les prix des nouveaux bateaux sont restés sous pression au quatrième trimestre en raison de la faiblesse de l'environnement de vente au détail dans l'ensemble de l'industrie", déclare le directeur général Brett McGill

** Jusqu'à la dernière clôture, HZO a baissé de près de 19 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MARINEMAX
23,135 USD NYSE -1,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank