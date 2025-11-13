Le titre MarineMax oscille après que le distributeur de bateaux a annoncé un bénéfice annuel inférieur aux estimations

13 novembre - ** Les actions du distributeur de bateaux de plaisance MarineMax < HZO.N > sont en dents de scie dans les premiers échanges volatils

** La société prévoit un bénéfice ajusté pour l'exercice 2026 compris entre 40 cents et 95 cents par action, en dessous des estimations moyennes des analystes de 1,89 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche une perte nette ajustée de 4 cents par action au 4ème trimestre, contre une perte de 13 cents par action estimée par les analystes

** La société a rapporté des revenus trimestriels de 552,2 millions de dollars, contre 563,1 millions de dollars l'année précédente

** "Les ventes et les prix des nouveaux bateaux sont restés sous pression au quatrième trimestre en raison de la faiblesse de l'environnement de vente au détail dans l'ensemble de l'industrie", déclare le directeur général Brett McGill

** Jusqu'à la dernière clôture, HZO a baissé de près de 19 % depuis le début de l'année