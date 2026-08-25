Le titre Madison Air s'envole après l'annonce d'un placement privé de 2,25 milliards de dollars

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25 août - ** Les actions de la société de chauffage, ventilation et climatisation Madison Air Solutions MAIR.N bondissent de 16,4 % à 29,06 dollars ** MAIR dévoile un placement privé de 2,25 milliards de dollars auprès de certains investisseurs qualifiés afin de financer une partie de son acquisition récemment annoncée du fabricant allemand de ventilateurs ebm-papst

** Le milliardaire Larry Gies, gestionnaire unique de l'actionnaire majoritaire de MAIR, achètera pour 300 millions de dollars d'actions dans le cadre de ce placement, tandis que Madison Solutions, une entité affiliée à Gies, achètera pour 320 millions de dollars d'actions

** Goldman Sachs a agi en tant qu’agent de placement principal et Barclays Capital en tant qu’agent de placement

** MAIR compte 501,7 millions d’actions en circulation, selon les données de LSEG

** 9 des 11 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation "acheter" ou supérieure, et 2 la recommandation "conserver"; objectif de cours médian: 39,50 dollars – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action MAIR affichait une baisse de 7,5 % par rapport à son entrée en bourse en avril