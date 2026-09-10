Le titre Macy's progresse après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** L'action de Macy's M.N a progressé d'environ 3 % pour s'établir à 22,06 dollars avant l'ouverture du marché

** L'enseigne de grands magasins relève ses prévisions annuelles après un trimestre encourageant

** La bonne tenue des dépenses des clients aisés stimule la croissance des enseignes haut de gamme telles que Bloomingdale's et Bluemercury

** Macy's table désormais sur un chiffre d’affaires net compris entre 21,68 et 21,83 milliards de dollars pour l’exercice 2026, contre une fourchette précédente de 21,50 à 21,75 milliards de dollars

** Le BPA ajusté devrait s'établir entre 2,15 et 2,35 dollars, contre une fourchette précédente de 2,00 à 2,20 dollars

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, à 4,87 milliards de dollars, a dépassé les estimations des analystes, qui s'élevaient à 4,83 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre s'est établi à 63 cents, dont une contribution de 23 cents provenant des remboursements de droits de douane

** À la dernière clôture, l'action affichait une baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année