Le titre M&T Bank progresse légèrement après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation à «surpondérer»

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** L'action de la banque M&T Bank MTB.N affiche une légère hausse après que Morgan Stanley a relevé sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

** La société de courtage déclare: « Nous voyons un potentiel de hausse des estimations du marché concernant le produit net d'intérêts et les rachats d'actions, à mesure que la croissance des prêts s'accélère »

** Il ajoute que la croissance des prêts devrait s'accélérer au cours des prochains trimestres, à mesure que le secteur de l'immobilier commercial prend de l'élan

** MS a également relevé son objectif de cours de 253 à 304 dollars, ce qui implique un potentiel de hausse de 26,8 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage prévoit plusieurs catalyseurs positifs à venir, notamment une série de résultats supérieurs aux attentes et de révisions à la hausse concernant le produit net d'intérêt, une augmentation des rachats d'actions à mesure que M&T réduit la gestion de son capital, ainsi qu'une éventuelle fusion-acquisition

** Six analystes sur vingt attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 13 la note « conserver » et un seul la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 255 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 19,6 % depuis le début de l'année