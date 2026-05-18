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Le titre Lilly recule après que la Cour suprême des États-Unis a rejeté un recours contre la loi sur les lanceurs d'alerte
information fournie par Reuters 18/05/2026 à 17:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mai - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N recule de 2,3 % à 981,91 dollars

** La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'entendre un recours formé par Lilly contre une loi sur les lanceurs d'alerte datant de la guerre de Sécession, qui permet à des particuliers d'intenter des poursuites pour fraude au nom du gouvernement fédéral

** Les juges ont rejeté l'appel interjeté par Lilly contre la décision d'un tribunal inférieur qui avait confirmé un jugement de 183 millions de dollars rendu à l'issue d'une action en justice intentée par un lanceur d'alerte contre le laboratoire pharmaceutique pour fraude à l'encontre de Medicaid

** Lilly avait fait valoir que le fait de conférer ainsi des pouvoirs gouvernementaux à des particuliers violait la Constitution américaine

** Compte tenu de l'évolution de la séance, l'action a perdu 8,3 % depuis le début de l'année

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