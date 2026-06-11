Le titre Kura Oncology en hausse après que son médicament contre la leucémie a démontré une survie significative lors d'un essai clinique de phase précoce à intermédiaire

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11 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Kura Oncology KURA.O ont progressé d'environ 3% pour atteindre 8,99 $ lors des échanges avant l'ouverture du marché

** Le médicament expérimental ziftomenib a contribué au traitement de la leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang à croissance rapide affectant la moelle osseuse, lors d'un essai clinique de phase précoce à intermédiaire, indique la société

** La plupart des patients ne présentaient plus de signe mesurable de la maladie et les réponses ont perduré dans le temps, indique la société

** La société ajoute que le profil de sécurité était gérable et ne soulevait aucune nouvelle préoccupation, les données venant étayer l'étude de phase avancée KOMET-017 chez des patients nouvellement diagnostiqués

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 16% depuis le début de l'année