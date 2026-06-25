Le titre JPMorgan s'envole alors que la planification de la succession laisse entrevoir que Dimon restera en poste pendant encore plusieurs années

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25 juin - ** Les actions de JPMorgan Chase JPM.N progressent de 2,8% à 342,65 dollars en début de séance

** JPM nomme deux cadres dirigeants , Doug Petno et Troy Rohrbaugh, aux postes de coprésidents, faisant progresser la planification de la succession alors que Jamie Dimon, directeur général de longue date, fête ses 20 ans à la tête de la plus grande banque de Wall Street

** Marianne Lake, directrice générale de la division « Consumer and Community Banking » de la banque, s'apprête à prendre sa retraite après plus de 25 ans passés chez JPM

** L’analyste de BofA, Ebrahim Poonawala, estime que le départ à la retraite de Mme Lake laisse présager plusieurs années supplémentaires de Jamie Dimon à la tête de JPM, ajoutant que cette nouvelle plaira aux actionnaires

** "Jamie Dimon s’est montré très impliqué dans tous les aspects de la gestion de la banque et, selon nous, il est le mieux placé pour diriger l’entreprise à une époque où le secteur bancaire devrait connaître des changements rapides, sous l’effet de l’adoption de l’IA et des technologies liées aux actifs numériques", explique M. Poonawala

** À la clôture d’hier, l’action JPM affichait une hausse de 3,5% depuis le début de l’année