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Le titre Intel progresse après la publication d'un article indiquant que la société reste impliquée dans le projet Terafab de Musk
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 13:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

7 octobre - ** L'action du fabricant de puces Intel

INTC.O a progressé de 0,84% à 113,45 dollars en pré-ouverture, tentant de se redresser après quatre jours de baisse

** Le directeur général d’INTC, Lip-Bu Tan, a déclaré à Bloomberg News que la société continuerait à travailler sur le projet Terafab d’Elon Musk, une entreprise spécialisée dans la fabrication de puces

** Cette information intervient quelques jours après que Musk a déclaré que TSMC 2330.TW et Terafab avaient tenu des discussions concernant une éventuelle coopération

** Terafab est le projet d’usine de fabrication de puces d’Elon Musk destiné à produire des puces d’IA pour Tesla

TSLA.O et SpaceX SPCX.O

** Samedi, Musk a déclaré que les discussions en étaient encore au stade préliminaire, ajoutant qu’elles pourraient déboucher sur quelque chose

** Cependant, mercredi, il a déclaré que TSMC ne gérera pas le complexe de puces d’IA Terafab

** Intel et Tesla n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles

** À la clôture d’hier, le titre INTC avait plus que triplé depuis le début de l’année

** Le titre a perdu 6,4% au cours des quatre dernières séances

** Parallèlement, d’autres grands fabricants de puces sont en baisse: Nvidia NVDA.O et AMD AMD.O ont respectivement reculé de 0,6% et 1,8%

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