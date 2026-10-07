Le titre Intel progresse après l'annonce de la poursuite de l'implication de l'entreprise dans le projet Terafab de Musk

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O progressent de 1,5 % à 114,23 dollars en pré-ouverture

** Le directeur général Lip-Bu Tan affirme qu'Intel (INTC) continuera de travailler sur le projet Terafab d'Elon Musk, une entreprise de fabrication de puces , rapporte Bloomberg News

** Cette information intervient quelques jours après que Musk a déclaré que TSMC 2330.TW et Terafab avaient eu des discussions concernant une éventuelle coopération

** Terafab est l'usine de fabrication de puces qu'Elon Musk prévoit de créer afin de produire des puces d'IA pour Tesla et SpaceX

** Intel et Tesla n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles

** À la clôture précédente, le titre INTC avait plus que triplé depuis le début de l’année