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Le titre Intel progresse après l'annonce de la poursuite de l'implication de l'entreprise dans le projet Terafab de Musk
information fournie par Reuters 07/10/2026 à 11:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O progressent de 1,5 % à 114,23 dollars en pré-ouverture

** Le directeur général Lip-Bu Tan affirme qu'Intel (INTC) continuera de travailler sur le projet Terafab d'Elon Musk, une entreprise de fabrication de puces , rapporte Bloomberg News

** Cette information intervient quelques jours après que Musk a déclaré que TSMC 2330.TW et Terafab avaient eu des discussions concernant une éventuelle coopération

** Terafab est l'usine de fabrication de puces qu'Elon Musk prévoit de créer afin de produire des puces d'IA pour Tesla et SpaceX

** Intel et Tesla n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures d’ouverture habituelles

** À la clôture précédente, le titre INTC avait plus que triplé depuis le début de l’année

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