Le titre indien ITC progresse après que Citi a relevé deux fois sa recommandation à “acheter”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 octobre - ** Le titre de la société de biens de consommation ITC ITC.NS a progressé de 3,24 %, soit sa plus forte hausse intrajournalière en cinq semaines, pour atteindre 264,2 roupies par action

** Cette hausse fait suite à la double révision à la hausse de la recommandation de Citi sur ITC, qui passe de “vendre” à “acheter”, et à la révision à la hausse de son objectif de cours de 270 à 300 roupies, ce qui implique un potentiel de hausse de 16,7 %

** Si les résultats à court terme devraient rester sous pression suite à la forte hausse de la taxe sur les cigarettes, la correction de 34 % enregistrée depuis le début de l’année sur les cours s’accompagne d’une amélioration des volumes et de la rentabilité, selon Citi

** La banque ajoute que la rentabilité du secteur des cigarettes devrait s’améliorer progressivement tout au long de l’exercice 2027, à mesure que les mesures de relance des prix produiront leurs effets

** La banque estime que le cycle de révision à la baisse des bénéfices est en grande partie terminé, ce qui améliore le rapport risque/rendement aux valorisations actuelles

** La recommandation moyenne des 34 analystes qui suivent ITC est “acheter”; l’objectif de cours médian est de 322,5 roupies par action, selon les données compilées par LSEG

** L'action ITC a reculé de 35 % depuis le début de l'année 2026, sous-performant la baisse de 14,2 % enregistrée par l'indice Nifty 50 .NSEI