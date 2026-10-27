 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Illinois Tool Works recule après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 14:24

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions d'Illinois Tool Works ITW.N reculent d'environ 3,5 % à 266,3 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fournisseur automobile et industriel n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, affichant un chiffre d'affaires de 4.24 milliards de dollars contre 4.26 milliards attendus par les analystes

** Le résultat net trimestriel de la société s'est établi à 855 millions de dollars, dépassant les prévisions de 847.1 millions de dollars — données compilées par LSEG

** ITW relève ses prévisions de BPA pour l’exercice 2026 à une fourchette comprise entre 11.45 et 11.55 dollars, dont le point médian est supérieur à l’estimation des analystes de 11.44 dollars

** Le cours cible médian des 17 courtiers couvrant le titre s'établit à 297 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 12,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ILLINOIS TOOL WO
275,450 USD NYSE -0,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
GENFIT
10,58 +20,78%
CAC 40
7 887,14 +0,51%
Pétrole Brent
113,98 -1,00%
NANOBIOTIX
30,3 +7,37%
2CRSI
28,16 +4,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank