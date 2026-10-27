Le titre Illinois Tool Works recule après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions d'Illinois Tool Works ITW.N reculent d'environ 3,5 % à 266,3 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fournisseur automobile et industriel n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, affichant un chiffre d'affaires de 4.24 milliards de dollars contre 4.26 milliards attendus par les analystes

** Le résultat net trimestriel de la société s'est établi à 855 millions de dollars, dépassant les prévisions de 847.1 millions de dollars — données compilées par LSEG

** ITW relève ses prévisions de BPA pour l’exercice 2026 à une fourchette comprise entre 11.45 et 11.55 dollars, dont le point médian est supérieur à l’estimation des analystes de 11.44 dollars

** Le cours cible médian des 17 courtiers couvrant le titre s'établit à 297 dollars — données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse d'environ 12,2 % depuis le début de l'année