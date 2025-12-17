Le titre Heritage Commerce progresse grâce à un accord de rachat de 811 millions de dollars avec CVB Financial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Les actions de la banque communautaire Heritage Commerce HTBK.O augmentent de 3,3 % à 12,61 $ dans les échanges prolongés

** La banque régionale CVB Financial CVBF.O achètera HTBK dans le cadre d'une transaction entièrement en actions de 811 millions de dollars afin de se développer dans la région de la Baie

** "Nous apprécions l'opération à première vue. Les finances semblent raisonnables et l'expansion dans la région de la baie pourrait fournir un angle de croissance. L'acquisition n'est probablement pas trop surprenante pour les gens car CVBF a fait part tout au long de l'année de ses intérêts en matière d'acquisition et est un acquéreur éprouvé" - Andrew Terrell, analyste chez Stephens

** Les actionnaires de HTBK recevront 0,65 action de CVBF pour chaque action détenue, ce qui valorise Heritage Commerce à 13 $ chacune

** L'opération créera une banque d'affaires californienne combinée avec environ 22 milliards de dollars d'actifs et une forte présence dans les principaux centres économiques de l'État

** À la dernière clôture, l'action HTBK a progressé de 30 % depuis le début de l'année