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Le titre Hagerty s'envole après une perte inférieure aux prévisions au deuxième trimestre et une révision à la hausse des perspectives annuelles
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 17:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Le titre de Hagerty HGTY.N , qui propose des assurances pour les voitures de collection, les bateaux et les motos, a bondi de 15,1 %, atteignant son plus haut niveau depuis janvier

** Le titre s'affichait en hausse de 14 % à 13,37 dollars ** HGTY a affiché une perte inférieure aux prévisions au deuxième trimestre et a revu à la hausse ses prévisions annuelles concernant le montant total des primes souscrites, le chiffre d’affaires et le résultat net

** Le premier semestre 2026 a été le meilleur de l’histoire de Hagerty – McKeel Hagerty, directeur général

** Pablo Singzon, analyste chez J.P. Morgan, estime que les résultats sont solides, marqués par un chiffre d’affaires satisfaisant et de fortes tendances de croissance

** Trois des huit sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, quatre « conserver » et une « vendre »; objectif de cours médian de 14 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action HGTY affichait une baisse de 12,8 % depuis le début de l'année

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