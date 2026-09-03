Le titre Fervo Energy recule après que Jefferies a abaissé son objectif de cours à 25 dollars et qualifié le contrat d'achat d'électricité (PPA) conclu avec Google de « réoptimisation »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action de Fervo Energy FRVO.O , société spécialisée dans le développement de l'énergie géothermique, recule de près de 3% à 17,48 dollars

** Jefferies a abaissé son objectif de cours de 34 dollars à 25 dollars; la société de courtage réitère sa recommandation « acheter », estimant qu'un événement réduisant les risques technologiques pourrait favoriser une réévaluation du titre

** Le nouvel objectif de cours implique toujours un potentiel de hausse de 39% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage indique que le contrat d’achat d’électricité (PPA) conclu avec Google est considéré comme une réoptimisation plutôt que comme une croissance supplémentaire

** Elle précise qu’il s’agit simplement d’une réaffectation de capacités déjà prévues pour la Californie, et non d’une croissance supplémentaire venant s’ajouter aux plans antérieurs

** La société a annoncé mardi avoir signé un accord pour fournir 396 mégawatts d’énergie géothermique à Google (filiale d’Alphabet) à partir de son projet Cape Station, dans l’Utah

** La société de courtage révise à la baisse ses prévisions pour 2028-2029 et abaisse ses attentes concernant les projets futurs

** 11 des 12 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 1 recommande de « conserver »; objectif de cours médian à 46 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis son introduction en bourse en mai, le titre a chuté de 52%