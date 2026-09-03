 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le titre Fervo Energy recule après que Jefferies a abaissé son objectif de cours à 25 dollars et qualifié le contrat d'achat d'électricité (PPA) conclu avec Google de « réoptimisation »
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 16:05
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** L'action de Fervo Energy FRVO.O , société spécialisée dans le développement de l'énergie géothermique, recule de près de 3% à 17,48 dollars

** Jefferies a abaissé son objectif de cours de 34 dollars à 25 dollars; la société de courtage réitère sa recommandation « acheter », estimant qu'un événement réduisant les risques technologiques pourrait favoriser une réévaluation du titre

** Le nouvel objectif de cours implique toujours un potentiel de hausse de 39% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage indique que le contrat d’achat d’électricité (PPA) conclu avec Google est considéré comme une réoptimisation plutôt que comme une croissance supplémentaire

** Elle précise qu’il s’agit simplement d’une réaffectation de capacités déjà prévues pour la Californie, et non d’une croissance supplémentaire venant s’ajouter aux plans antérieurs

** La société a annoncé mardi avoir signé un accord pour fournir 396 mégawatts d’énergie géothermique à Google (filiale d’Alphabet) à partir de son projet Cape Station, dans l’Utah

** La société de courtage révise à la baisse ses prévisions pour 2028-2029 et abaisse ses attentes concernant les projets futurs

** 11 des 12 sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, 1 recommande de « conserver »; objectif de cours médian à 46 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis son introduction en bourse en mai, le titre a chuté de 52%

Valeurs associées

FERVO ENERGY RG-A
17,5100 USD NASDAQ -2,61%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
SOITEC
123,5 +10,27%
2CRSI
27,52 -2,06%
Pétrole Brent
96,93 +1,63%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank