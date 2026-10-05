Le titre Estée Lauder en hausse après que Barclays a relevé sa recommandation à « surpondérer »

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5 octobre - ** L'action du fabricant de cosmétiques Estée Lauder EL.N affiche une hausse de 2,2 % à 93,98 dollars en pré-ouverture

** La banque d'affaires Barclays relève sa recommandation sur le titre de « neutre » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 97 à 108 dollars

** Elle estime que les prévisions de croissance du chiffre d’affaires et le profil de bénéfices de la société pour les prochaines années en font l’une des entreprises les plus attractives de l’indice mondial des biens de consommation courante

** Elle souligne qu’après sept trimestres depuis l’annonce de son plan de redressement, la société a affiché une croissance de son chiffre d’affaires plus équilibrée, alors que l’on s’attendait à ce que la refonte de son modèle opérationnel nécessite beaucoup de temps et d’investissements

** Constate une croissance dans toutes les régions; prévoit que la croissance en Amérique du Nord restera soutenue au cours du trimestre actuel; estime que les changements structurels apportés au modèle opérationnel pourraient soutenir la poursuite des réinvestissements tout en portant les marges d’EBIT à un niveau supérieur à 15 % à terme

** La recommandation moyenne de 44 courtiers est « acheter »; le cours cible médian s’établit à 129 $ – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l’année jusqu’à la dernière clôture, l’action a reculé d’environ 12 %