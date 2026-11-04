Le titre Estée Lauder en hausse après l'annonce par la société de ses objectifs de croissance et de marges à long terme

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4 novembre - ** Les actions du fabricant de cosmétiques Estée Lauder EL.N ont progressé de 2% à 107,52 dollars avant l'ouverture du marché

** EL a présenté , lors d’un événement dédié aux marchés financiers à Shanghai, ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires à long terme et de marge.

** La société prévoit une marge opérationnelle ajustée comprise entre 16,5% et 18,5% pour l’exercice 2030, contre une fourchette de 12,9% à 13,8% prévue pour l’exercice 2027

** L’entreprise vise une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires à un chiffre moyen et une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté jusqu’à l’exercice 2030

** La société a, lundi, revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfices, invoquant une forte demande pour les parfums haut de gamme et les produits de soins de la peau

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse d'environ 1% depuis le début de l'année