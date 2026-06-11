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Le titre Enliven progresse après la publication de résultats prometteurs en phase précoce concernant un médicament contre la leucémie
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions de la société de biotechnologie Enliven Therapeutics ELVN.O ont progressé de 3,59 % pour atteindre 38,33 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental ELVN-001, destiné au traitement de la leucémie myéloïde chronique, un type de cancer du sang, a donné des résultats encourageants lors des premières phases d'essais

** Elle indique que 61 % des patients du groupe clé ont vu leur maladie considérablement régresser; environ 50 % y sont parvenus en moins de 24 semaines

** Elle ajoute que les patients ayant déjà suivi un ou deux traitements ont présenté un taux de réponse plus élevé, à 67 %

** La société indique que l'étude a recruté 161 patients, pour la plupart déjà traités; seuls 6 % ont arrêté le traitement en raison d'effets secondaires

** La FDA a approuvé le protocole clé de l'étude de phase avancée et l'utilisation d'une dose de 80 mg par rapport aux traitements standard

** À la clôture d'hier, le titre a environ doublé depuis le début de l'année

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ENLIVEN THERP
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