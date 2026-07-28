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Le titre Ecolab progresse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 15:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 juillet - ** L'action d'Ecolab ECL.N , société spécialisée dans les solutions de traitement de l'eau, progresse d'environ 3 % à 279,21 dollars

** La société relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 , grâce à une amélioration des prix et à une forte productivité

** ECL relève son bénéfice ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 8,05 $ et 8,25 $ par action, contre des prévisions antérieures de 8,03 $ à 8,23 $ par action

** La société prévoit un bénéfice ajusté au troisième trimestre compris entre 2,13 $ et 2,23 $ par action, dont la valeur médiane est conforme aux estimations

** ECL affiche un bénéfice ajusté de 2,09 $ par action au deuxième trimestre, contre une estimation de 2,08 $ par action

** La société prévoit une hausse globale de ses prix de 5 % à 6 % au second semestre 2026, lorsqu’elle tirera pleinement parti de la surtaxe

** En tenant compte des fluctuations de la séance, l'action affiche une hausse de 6,3 % depuis le début de l'année

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ECOLAB INC
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