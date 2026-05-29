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Le titre du groupe minier Peabody recule après la vente d'obligations convertibles pour un montant de 225 millions de dollars
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 16:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 mai - ** Les actions de Peabody Energy ( BTU.N ), producteur de charbon, ont reculé de 1,3 % à 28,71 dollars vendredi matin après avoir finalisé une levée de fonds

** La société basée à Saint-Louis, dans le Missouri, a annoncé jeudi soir le prix d'une émission privée de 225 millions de dollars d'obligations convertibles à 0,5 % (CBs) arrivant à échéance en 2031

** Le prix de conversion initial de 38,32 $ représente une prime de 32,5 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de l'action (de 28,92 $ jeudi), a indiqué la société ** L'action BTU a bondi de 10,5 % pour clôturer à 29,10 $ jeudi après que la société a dévoilé l'offre de rachat d'une partie des obligations convertibles à 3,25 % en circulation d'un montant de 320 millions de dollars et arrivant à échéance en 2028

** La société prévoit d'utiliser environ 15 millions de dollars pour financer le coût des options d'achat plafonnées; le prix plafond initial de 50,61 dollars est supérieur de 75 % au cours moyen pondéré en volume (VWAP) de l'action jeudi

** L'action BTU affiche désormais une baisse d'environ 3 % depuis le début de l'année, après avoir enregistré une hausse d'environ 8 % en mai ** Plus tôt ce mois-ci, BTU a annoncé une perte nette de 32,4 millions de dollars au premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient à un bénéfice de 12 millions de dollars, selon LSEG, les retards de mise en service de sa mine Centurion ayant pesé sur les résultats

** 5 analystes sur 7 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 2 la note « conserver »; objectif de cours médian de 34 $, selon les données de LSEG

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