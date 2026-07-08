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Le titre Dollar Tree en hausse après que Raymond James a relevé sa recommandation à « surperformer »
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 15:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juillet - ** L'action du distributeur à bas prix Dollar Tree

DLTR.O progresse de 1% à 123,81 dollars

** La société de courtage Raymond James relève la note du titre de "performance conforme au marché" à "surperformance"

** La société explique que cette révision à la hausse repose sur plusieurs facteurs défavorables intégrés dans ses perspectives pour l’exercice 2026, qui commencent à s’atténuer

** La société ajoute que les remboursements de droits de douane offrent à la direction une flexibilité supplémentaire pour réinvestir dans l’activité

** "La fréquentation devrait s’améliorer de manière séquentielle au second semestre" – selon la société de courtage

** À la dernière clôture, le titre affichait une baisse d’environ 1% depuis le début de l’année

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